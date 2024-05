Il Milan saluta per l'ultima volta Giroud: "Au Revoir, Olivier"

Dopo il commosso addio di San Siro di sabato sera, il Milan ci ha tenuto a salutare per l'ultima volta Olivier Giroud in un post pubblicato sui propri canali social nel giorno della partenza per Perth, Australia, dove venerdì pomeriggio i rossoneri affronteranno in un'amichevole di lusso la Roma di Daniele De Rossi.

Questa volta non si è optato per la classica carrellata di foto bensì per un emozionante video, realizzato con la raccolta dei momenti e delle dichiarazioni più iconiche ed importanti dell'attaccante francese in rossonero, nella cui didascalia il Milan ha deciso di salutare Giroud con la frase dello Scudetto del 2021: "Succede solo a chi ci crede. Au Revoir, Olivier",