Il Milan saluta Tatarusanu: "Un brillante servitore del Club. Goditi il ​​prossimo capitolo della tua vita, Tata"

vedi letture

Il Milan, con un post su X, ha salutato Ciprian Tatarusanu, ex portiere rossonero che ha oggi annunciato il ritiro dal calcio giocato: "Un brillante servitore del Club. Goditi il ​​prossimo capitolo della tua vita, Tata".

IL RITIRO DI TATARUSANU

Ciprian Tatarusanu, ex portiere del Milan, ha annunciato su Instagram il ritiro dal calcio giocato: "Il calcio è lo sport più bello del mondo che ho avuto la fortuna e l'onore di praticare. Ho dato tutto dai primi giorni fino ad ora, l'ho sempre messo al primo posto e mi ha premiato di conseguenza. Grazie per i momenti belli, ma soprattutto per quelli difficili: mi hanno reso l’uomo che sono oggi.

Ringrazio anche tutti i tifosi, gli allenatori, i compagni, gli avversari, i dirigenti, gli arbitri e i giornalisti che ho incontrato lungo il cammino. Ho cercato di trattarli con rispetto e spero di esserci riuscito. A coloro che verranno d'ora in poi auguro tanto successo! Ho iniziato 30 anni fa e oggi smetto. Grazie di tutto!"