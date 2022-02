Il Milan si gode Leao: contro la Lazio arriva il nono gol stagionale, è record per il portoghese

Grazie alla rete del momentaneo 1-0 segnata alla Lazio, Rafael Leao è arrivato a quota nove reti in stagione con la maglia del Milan. L'attaccante portoghese non era mai riuscito a superare quota otto nelle precedenti stagioni giocate tra con Sporting, Lille e Milan, diventando il secondo miglior realizzatore rossonero dopo Giroud, arrivato in doppia cifra dopo la seconda doppietta consecutiva. Il classe '99 in stagione è riuscito nel complesso a partecipare attivamente a 14 reti. A riferirlo è il sito ufficiale del Milan.