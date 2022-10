Il Milan sui social: "Alzi la mano chi è impaziente di vedere Adli in azione"

MilanNews.it

Mister Pioli sorprende un po' tutti e contro il Verona schiera dal primo minuto Yacine Adli, alla sua prima da titolare in rossonero in partite ufficiale. I canali social ufficiali del club rossonero chiedono ai tifosi: "Alzi la mano chi è impaziente di vedere questo ragazzo in azione".