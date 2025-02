Il Milan tiene il passo di Napoli e Inter da quando c'è Conceiçao

Nella sua risposta in conferenza stampa sul bilancio parziale dell'esperienza di Conceicao in rossonero, Zlatan Ibrahimovic ha tirato fuori un dato interessante che riguarda la classifica di Serie A da quando l'ex Porto si è seduto sulla panchina lasciata libera da Fonseca: "Da quando è arrivato Conceicao ha fatto 14 punti e il Napoli ne ha fatti 15. Quasi come il Napoli che è primo in classifica".

Una statistica veritiera e che, anzi, dice molto di più. Il Napoli ha conquistato 15 punti complessivi, mentre il Milan ne ha fatti 14 esattamente come l'Inter e la Roma: entrambe le squadre giocano oggi e potrebbero allungare a +3 in questa speciale classifica ma i rossoneri hanno una partita in meno da recuperare con il Bologna. Un bottino frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.