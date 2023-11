Il Milan torna a vincere: il messaggio social di capitan Calabria

Erano passati 49 giorni dall'ultima vittoria del Milan in campionato: era il 7 ottobre e il Diavolo espugnava Marassi al termine di una partita folle. Tra la gara contro il Genoa e quella di ieri con la Fiorentina, quattro partite in A con due sconfitte interne e due pareggi in trasferta arrivati entrambi in rimonta nel seocndo tempo. I rossoneri avevano un vitale bisogno di tornare a gioire per una vittoria in campionato e i tre punti con la Fiorentina, anche se un po' sporchi, sono molto importanti.

Lo pensa anche il capitano del Milan, Davide Calabria. Il terzino rossonero, ieri autore di una prestazione difensiva molto solida, ha condiviso un semplice messaggio sui social che rimarca l'importanza dei punti conquistati dalla banda di Pioli. "3 PUNTI", ha scritto Calabria, proprio così con le lettere tutte in maiuscolo. Tra le foto pubblicate anche una con l'esordiente Camarda che gli ha risposto nei commenti: "Grazie capitano"