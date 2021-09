Il Milan torna in Champions a San Siro. Garlando: "Sette anni nel deserto"

Luigi Garlando, nel suo "ricordo" per la Gazzetta dello Sport torna indietro di 7 anni all'ultima partita giocata a San Siro dal Milan in Champions League, proprio contro l'Atletico Madrid avversario di stasera: "Era il 19 febbraio 2014. Tre giorni dopo, Matteo Renzi sarebbe diventato Presidente del Consiglio. Un’era geologica fa. Il Milan giocava la sua ultima partita in Champions League a San Siro, contro l’Atletico Madrid. Seguirono 7 stagioni senza Champions. La sofferta traversata di un deserto. Un esilio sanguinoso, perché la Champions League è da sempre la casa del Milan. (...) Stasera, a 2.778 giorni dal gol di Diego Costa, San Siro rossonero riapre alla Champions. Ancora contro l’Atletico Madrid, per chiudere un cerchio. Dopo 7 anni, tra le mura rossonere di San Siro. risuonerà la musica tratta dell’inno all’incoronazione di Handel. Il Milan torna a casa. Ovunque sarà, Pippo Inzaghi avvertirà vibrazioni da cobra".