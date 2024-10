Il Milan va in bianco, a San Siro non succedeva da sei mesi e mezzo

Per la prima volta in questo campionato il Milan non è in grado di segnare. Allargando il discorso alla Champions League invece c'è il precedente della trasferta contro il Bayer Leverkusen. L'ultimo digiuno in campionato risale al 27 aprile, pari 0-0 sul campo della Juventus mentre limitandoci alle partite a San Siro, il Milan non andava in bianco dall'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma (0-1) datata 11 aprile.

MARTEDI 29 OTTOBRE

Cagliari - Bologna 0-2

25' Orsolini, 51' Odgaard

Lecce - Hellas Verona 1-0

51' Dorgu

Milan - Napoli 0-2

5' Lukaku, 43' Kvaratskhelia

MERCOLEDI 30 OTTOBRE

Empoli - Inter (18.30)

Venezia - Udinese (18.30)

Atalanta - Monza (20.45)

Juventus - Parma (20.45)

GIOVEDI 31 OTTOBRE

Genoa - Fiorentina (18.30)

Como - Lazio (20.45)

Roma - Torino (20.45)

CLASSIFICA

Napoli 25

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Lazio 16

Udinese 16

Milan 14

Torino 14

Bologna 12

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Hellas Verona 9

Cagliari 9

Monza 8

Parma 8

Lecce 8

Genoa 6

Venezia 5

MARCATORI

10 reti: Retegui (Atalanta)

7 reti: Thuram (Inter)

6 reti: Vlahovic (Juventus)

5 reti: Pulisic (Milan), Kvaratskhelia (Napoli)

4 reti: Lookman (Atalanta), Dany Mota (Monza), Cutrone (Como), Kean (Fiorentina), Lukaku (Napoli), Lucca (Udinese)

11ª GIORNATA

SABATO 2 NOVEMBRE

Bologna - Lecce (15)

Udinese - Juventus (18)

Monza - Milan (20.45)

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Napoli - Atalanta (12.30)

Torino - Fiorentina (15)

Hellas Verona - Roma (18)

Inter - Venezia (20.45)

LUNEDI 4 NOVEMBRE

Empoli - Como (18.30)

Parma - Genoa (18.30)

Lazio - Cagliari (20.45)