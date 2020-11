Il Milan va oltre Zlatan Ibrahimovic: senza di lui 83% di vittorie

Oltre Zlatan Ibrahimovic. Il Milan che ha vinto e gestito la partita contro la Fiorentina da grande squadra ha confermato una volta di più che questa squadra ha certamente nel centravanti svedese il suo uomo più importante, il suo trascinatore, ma sa andare anche oltre. Sa vincere anche quando Ibra è costretto ad alzare bandiera bianca.

Quella di ieri non è infatti un'anomalia perché non è la prima volta che Ibra manca in questa stagione. Eppure questa squadra ha ormai raggiunto consapevolezze ed automatismi che le permettono di andare oltre. Perché c'è una struttura di gioco ancor prima dei singoli, perché c'è un gruppo che aggrappandosi sulle spalle grosse di Zlatan è riuscito a venir fuori da una mortifera mediocrità e a ritrovare tutti i suoi punti di forza. E allora, confronto alla mano, questa è una squadra che viaggia a mille a prescindere o meno dalla presenza di Ibra. Ecco il dato.

Partite con Zlatan Ibrahimovic in questa stagione

Gare: 10

Risultati: 7 vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Percentuali vittorie: 70%

Partite senza Zlatan Ibrahimovic in questa stagione

Gare: 6

Risultati: 5 vittorie e un pareggio.

Percentuale vittorie: 83%