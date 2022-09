MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle prese con il recupero dall'operazione al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic questa sera era presente a San Siro per essere come sempre di supporto ai suoi compagni in squadra. Lo svedese, che indossava una maglia con il simbolo della pace, scrive sui suoi social dopo la vittoria del Milan nel derby: "Pace, amore ed AC Milan".