Il Milan vince un derby in casa dell'Inter senza subire gol: non succedeva dal 2010

Come riporta Opta, il Milan ha vinto tre derby contro l’Inter in una singola stagione considerando tutte le competizioni solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2004/05 e il 1971/72.

Il Milan ha vinto un derby in casa dell’Inter senza subire gol tra tutte le competizioni (3-0) per la prima volta dal novembre 2010 (1-0 in Serie A in quel caso con Max Allegri in panchina).

Questo il tabellino di Inter-Milan, Semifinale di ritorno di Coppa Italia.

INTER-MILAN 0-3 (1-4 agg.)

Marcatori: 36’ e 50’ Jovic, 85’ Reijnders

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (dal 83’ Correa), Barella (dal 53’ Frattesi), Asllani (dal 53’ Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (53’ Zalewski); L. Martínez, Taremi (dal 53’ Arnautovic). A disp.: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi, Pavard; Berenbruch. All.: Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ Thiaw), Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders (dal 87’ Joao Felix), Hernández (dal 87’ Bartesaghi); Pulisic (dal 79’ Loftus-Cheek), Jović (dal 79’ Abraham), Leão. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Terracciano; Bondo, Musah, Chukwueze, Gimenez, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma.

Ammoniti: 71’ Calhanoglu, 87’ Martinez.

Recupero: 2’ 1T.