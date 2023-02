"Il mio stipendio a Leao" e "Faccio saltare lo stadio": Ibra show nel post Milan-Atalanta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DANZ, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così il suo ritorno in campo: "Grazie a loro che mi danno forza, adrenalina e motivazione per continuare. Senza il loro aiuto è difficile. Mi sento bene, poi se guardiamo indietro è un anno e due mesi che non mi sento come mi sento oggi. Oggi mi sentivo libero per fare quello che amo: giocare a calcio".