Il Monza cola a picco: Nesta sconfitto anche a Cagliari 3-0

Il Monza di mister Alessandro Nesta cola a picco. I brianzoli, in una delle ultimissime chiamate per provare a darsi una speranza di salvezza in questo finale di stagione, perdono a Cagliari per 3-0. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa i sardi premono sull'acceleratore e prendono il largo. Ad aprire le danze è Nicolas Viola con la testa, il raddoppio è di Gianluca Gaetano su punizione e infine come ciliegina sulla torta c'è il ritorno al gol di Zito Luvumbo. Tre punti cruciali in chiave salvezza per la squadra di Nicola che torna alla vittoria dopo cinque turni. Il Monza è sempre più ultimo e ormai quasi spacciato.

Di seguito, ecco il programma di Serie A verso la 30^ giornata di campionato:

Sabato 29 marzo, ore 15.00, Como-Empoli 1-1

Sabato 29 marzo, ore 15.00, Venezia-Bologna 0-1

Sabato 29 marzo, ore 18.00, Juventus-Genoa 1-0

Sabato 29 marzo, ore 20.45, Lecce-Roma 0-1

Domenica 30 marzo, ore 12.30, Cagliari-Monza 3-0

Fiorentina-Atalanta (domenica 30 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Inter-Udinese (domenica 30 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Napoli-Milan (domenica 30 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Verona-Parma (lunedì 31 marzo, ore 18.30) [DAZN/Sky/NOW]

Lazio-Torino (lunedì 31 marzo, ore 20.45) [DAZN]