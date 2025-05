Il Monza retrocede in Serie B: l'Atalanta passeggia e vince 4-0

vedi letture

Il primo verdetto della Serie A Enilive 2024/2025 è stato emesso, anche se era il più annunciato da tempo: il Monza è retrocesso ufficialmente in Serie B, dopo tre anni nella massima categoria. I brianzoli di mister Alessandro Nesta sono stati nettamente sconfitti in casa dall'Atalanta che ha prevalso con il risultato di 4-0. Protagonista Charles De Ketelaere che ritrova la rete per la prima volta dal 22 dicembre e segna una doppietta. La ciliegina sulla torta la mettono Lookman prima e Brescianini poi. Stagione maledetta per il Monza che è fermo al misero bottino di 15 punti in classifica e che, con tre giornate da disputare, non può più raggiungere matematicamente il quartultimo posto.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona 0-1

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta 0-4

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)