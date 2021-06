Il Museo del Calcio di Coverciano debutta sui social

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il Museo del Calcio di Coverciano fa il suo debutto sui social (Facebook, Twitter e Instagram) domani, nel giorno dell'esordio della Nazionale ad Euro2020. "Il nostro Museo è un patrimonio delle famiglie e un luogo per i giovani dove convivono ricordi, emozioni, presente e futuro - spiega Matteo Marani, presidente Fondazione Museo del Calcio - e in questo ultimo periodo oltre ai rinnovati spazi espositivi, il Museo aumenta la fruizione con nuovi strumenti per interagire sempre più con gli appassionati del calcio e della nostra Nazionale. Con l'obiettivo di dialogare sempre di più con le nuove generazioni". Sui nuovi canali social sarà possibile 'vivere' gli oggetti unici del Museo, le foto e i racconti dei grandi campioni del calcio, i video della storia azzurra. L'ingresso per Euro2020 sarà gratuito fino al 21 giugno. (ANSA).