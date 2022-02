Il museo di Coverciano celebra i 55 anni di Roberto Baggio

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Il museo del Calcio di Coverciano celebra il 55/o compleanno di Roberto Baggio con alcuni cimeli del suo percorso con la Nazionale. E' una collezione, si spiega in una nota, che fa rivivere la sua storia in azzurro: dagli scarpini del Mondiale Italia 1990 alla maglia numero 10 della partita amichevole Italia-Finlandia del 1994. Si passa poi alla divisa numero 18 della sfida Italia-Cile del Mondiale Francia 1998, alla fascia da capitano fino ad arrivare alla maglia celebrativa numero 10 con scritto 'Grazie Roby' dell'amichevole Italia-Spagna del 28 aprile 2004, che segna la sua ultima partita in Nazionale. Al Museo del Calcio di Coverciano, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, non mancano i numeri 10 'raccontati' attraverso i cimeli di grandi campioni come Rivera, Antognoni, Maradona, Del Piero e Totti. (ANSA).