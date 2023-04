Il Napoli ha paura del Milan? Pioli dribbla: "Chiedetelo a loro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ti affiderai agli uomini dello Scudetto? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della importantissima sfida contro il Napoli, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto anche a questa domanda: "Alleno un gruppo molto responsabile e consapevole, coeso che sa riconoscere i propri valori e che non si è mai fatto condizionare troppo da ciò che si dice fuori da Milanello. Abbiamo fatto molto meglio in Champions, ma molto peggio in campionato: dobbiamo rimediare spingendo al massimo negli ultimi due mesi. Domani sceglierò i giocatori per vincere la partita, sapendo che anche i cambi saranno fondamentali".