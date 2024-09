Il Napoli non si ferma più: basta un tempo per superare il Monza

Nel posticipo serale della sesta giornata di campionato, il Napoli ha vinto ancora. Dopo la prima netta sconfitta in casa del Verona per 3-0, la squadra di Antonio Conte ha inanellato una serie di cinque risultati utili consecutivi, quattro vittorie e un pareggio con la Juventus. Oggi i partenopei hanno sconfitto senza patemi il Monza di mister Nesta, apparso troppa poca cosa per fermare i campani. Il risultato finale è di 2-0 e al Napoli sono bastati i gol di Politano e Kvaratskhelia nella prima frazione di gioco.

Per gli uomini di Conte si tratta del terzo clean sheet consecutivo in campionato e questi tre punti fanno balzare la squadra in testa alla classifica, davanti di un punto alla Juve e di due a Milan e Inter. Per il Monza invece è notte fonda: i brianzoli sono ancora fermi a quota zero vittorie e al momento, con soli tre punti sono penultimi ma con il rischio di finire ultimi se il Cagliari dovesse vincere il suo posticipo domani sera a Parma.