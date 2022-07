Il nuovo kit pre-gara Konami targato e-Football in vendita nello store di Casa Milan

Fonte: Gianluigi Torre

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it presso Casa Milan, nello store ufficiale della sede rossonera sono in vendita i nuovi kit dell'allenamento pre-gara di Konami e targati e-Football. Con il colosso dei videogiochi giapponese, lo scorso aprile, il Milan ha firmato un accordo di sponsorizzazione valido per 7 anni per un totale di 45 milioni di euro totali, come la redazione di MN aveva svelato in esclusiva (QUI il pezzo).