Il padre di Dalot: "Nell'ultimo anno al Milan ha imparato molto"

Il padre di Diogo Dalot, Jacinto Texeira, ha parlato della crescita del figlio tra Manchester e Milano, a margine di un premio assegnato all'ex rossonero dal Presidente della Repubblica portoghese. Ecco le sue dichiarazioni: "Diogo è ancora agli inizi della sua carriera nel calcio, ma in questi due anni a Manchester, e nell'ultimo anno a Milano ha già avuto tante esperienze e imparato molto. Tutto questo ha portato alla sua chiamata a sorpresa per rappresentare la nazionale portoghese all'Europeo e al debutto con la Francia. Di questa città, Diogo ha preso l'umiltà, l'impegno e il duro lavoro che è tipico dei nostri abitanti. La forza del lavoro è nel suo sangue, poi ha anche molto di Braga, dove è nato e di Vieira do Minho, la città di sua madre".