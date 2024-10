Il Parma blocca la Juve allo Stadium: 2-2 e Motta scivola al quarto posto

vedi letture

Passo falso per la Juventus che dopo la grande rimonta nel secondo tempo contro l'Inter di domenica, non va oltre il 2-2 in casa contro il Parma, dopo essere andata in svantaggio per due volte. La squadra di Pecchia si porta in vantaggio dopo 3 minuti grazie al gol del capitano Del Prato. Quindi arriva il pareggio di McKennie, a metà del primo tempo. Prima dell'intervallo, però, gli emiliani rimettono la testa avanti grazie al gol dello svizzero Sohm. Nel secondo tempo i bianconeri evitano la sconfitta grazie a Weah, al secondo gol consecutivo.

Pesante battuta di arresto per la squadra di Thiago Motta che, con la vittoria contemporanea dell'Atalanta sul Monza, scivola al quarto posto in classifica e vede allontanarsi sia il Napoli (-7) che l'Inter (-3). Una grande prestazione invece del Parma che conquista un punto che potrebbe essere pesantissimo a fine campionato, portandosi a quota 9 punti in classifica.