Il patto di Calafiori col Bologna: via per qualsiasi big, tranne alla Juve

Riccardo Calafiori e il Bologna hanno sancito un accordo. Il club felsineo vorrebbe trattenere il difensore classe 2002 almeno un altro anno in rossoblù, garantendogli anche un adeguamento di contratto, ma di fronte ad un'offerta irrinunciabile dalla Premier League - si legge su Il Corriere dello Sport - da 50 milioni di euro la situazione cambierebbe in tronco.

Sarebbe un affare costruttivo per la società emiliana e un'occasione unica per il giocatore stesso, visto il campionato ammaliante ed eventuali ingaggi da 4-5 milioni all’anno. Ma c'è di più: secondo quanto appreso dal quotidiano romano, Calafiori e il Bologna hanno avuto un colloquio al rientro della Nazionale dagli Europei. Cosa è emerso? Il 22enne romano è disposto anche a rimanere all'ombra delle due torri, per riconoscenza e Champions League da giocarsi.

D'altro canto con una proposta ghiotta tra le mani - con gli interessamenti dall'Inghilterra sempre più massicci - il giocatore non ha nascosto la volontà di volerla cogliere, nella speranza di ottenere comprensione dalla società di Saputo. Il Bologna darebbe semaforo verde in entrambi i casi, si legge, a patto di non venderlo alla Juventus. Questa l'unica richiesta del club rossoblù, tenendo a mente anche il prezzo del cartellino deciso, da saldare.