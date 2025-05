Il Pisa in Serie A dopo 34 anni! Capolavoro di Pippo Inzaghi: terza promozione in carriera

Ora è ufficiale, dopo 34 anni il Pisa è in Serie A! I nerazzurri sono la seconda squadra promossa, dopo il Sassuolo, e suggellano un campionato quasi perfetto. Tra gli artefici principali l'ex bomber rossonero Pippo Inzaghi, tecnico dei toscani, che ha centrato la sua terza promozione da allenatore, la seconda dalla B alla A. Un autentico capolavoro per l'ex attaccante del Milan.

Il Pisa ha perso a Bari 1-0 ma in virtù della sconfitta della Spezia in casa della Reggiana (2-1), i toscani hanno guadagnato ufficialmente la promozione in Serie A. Esplosa la festa anche all'Arena Garabaldi in città, dove per l'occasione erano stati allestiti cinque maxischermi per permettere ai tifosi di poter seguire la sfida del San Nicola.

CLASSIFICA SERIE B

1. Sassuolo 81*

2. Pisa 72

3. Spezia 63

4. Cremonese 57*

5. Juve Stabia 54

6. Catanzaro 49

7. Palermo 48

8. Bari 47

9. Cesena 47

10. Modena 44

11. Südtirol 44

12. Carrarese 44

13. Reggiana 41

14. Mantova 40

15. Frosinone 40

16. Brescia 39

17. Salernitana 39

18. Sampdoria 37

19. Cittadella 36

20. Cosenza 30 (4 punti di penalizzazione)

* una gara in meno