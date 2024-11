Il presidente de LaLiga ha attaccato il Real Madrid per il boicottaggio del gala del Pallone d'Oro

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha attaccato nuovamente il Real Madrid per il boicottaggio del gala del Pallone d'Oro: "Penso che al Real Madrid sia mancata la cavalleria che è sempre stata uno dei suoi segni distintivi, qualcosa che fa parte anche del suo inno, stringersi la mano quando si perde. Una mancanza di cavalleria che però non mi ha sorpreso, visto l'atteggiamento di Real Madrid TV. Sembra che tutto debba ruotare attorno a loro".

Le partite rinviate per il maltempo: "La Federazione e LaLiga hanno chiesto la sospensione di tutte le partite che si sarebbero dovute disputare questo fine settimana nella Comunità Autonoma di Valencia. Pertanto, è possibile che verranno rinviate".

Sostenibilità delle squadre di Seconda Divisione: "Quando un club retrocede è consapevole che passa da un budget di 50/60 milioni di euro a 10/12 milioni di euro in due anni. È dura, ma non vuol dire che non è sostenibile. È colpa delle idiosincrasie del nostro calcio. Ci sono meccanismi che aiutano le squadre retrocesse. Il campionato cadetto è uno dei più competitivi d'Europa".

LaLiga l'epicentro del calcio mondiale: "Ronaldo e Messi se ne sono andati ma non è successo niente. Abbiamo continuato a vendere i nostri diritti televisivi, ne abbiamo venduti anche di più. È vero che i giocatori aiutano, ma non sono fondamentali. I club sono essenziali. Abbiamo vinto il 60% dei titoli internazionali negli ultimi anni, dobbiamo competere contro la Premier ma siamo sopra all'Italia, la Francia e la Germania".