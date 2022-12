Il procuratore Martorelli dice la sua sul rinnovo di Leao

MilanNews.it

Il noto procuratore Giocondo Martorelli è stato ospite in diretta sul canale Twitch di MilanNews.it e si è così espresso sul rinnovo di Rafael Leao: “Mi auguro e spero che possa trovare certezze, serenità e tranquillità in un ambiente in cui lo amano e che possa proseguire questo percorso al Milan. Oggi molte società, escludendo il PSG, difficilmente possono offrire tantissimi più soldi del Milan. Anche l’altro giorno in nazionale ha giocato pochi scampoli di partita, facendo un grandissimo gol perché ha qualità straordinarie; ma se ad esempio vai al PSG finché ci saranno Mbappé, Neymar e Messi le possibilità che tu non possa partire titolare sono alte. Se arrivi in un altro club importante la concorrenza è sempre più alta. Io penso che la cosa bella per un calciatore sia giocare, esprimersi sempre al meglio e giocare con continuità. Poi se guadagni qualche euro in meno non dovrebbe essere quello l’aspetto fondamentale, ma mi rendo conto che non tutti la pensiamo allo stesso modo e ho rispetto anche di chi la pensa in maniera diversa”.