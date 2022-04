Il PSG e l'indeciso Mbappé: "Futuro? Ci sono nuovi elementi"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Kylian Mbappé, stella del PSG, si è così espresso dopo la vittoria sul Lorient sul suo futuro: "Ci sono nuovi elementi, ma non è il momento di parlarne. Ci sono tanti parametri da considerare, è una scelta difficile. Voglio fare la scelta più giusta, voglio decidere al meglio per la mia famiglia. Se questo è il mio momento migliore al PSG? Non lo so, mi sento in forma. La mia mentalità è sempre la stessa, aiutare la squadra e i compagni a vincere", le dichiarazioni del promesso sposo del Real Madrid ormai da mesi.