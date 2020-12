Il QS sull'Europa League: "Super Hauge, vola il Milan-2. Il Napoli primo, Roma sconfitta"

Il Quotidiano Sportiva titola così questa mattina sull'Europa League: "Super Hauge, vola il Milan-2. Il Napoli primo, Roma sconfitta". I rossoneri, pur con in campo tanto riserve, hanno battuto 1-0 lo Sparta Praga grazie ad un gran gol del giovane attaccante norvegese. Gli azzurri di Gattuso hanno pareggiato 1-1 contro la Real Sociedad, ma hanno chiuso anche loro come il Diavolo in vetta il loro girone. Sconfitta indolore per i giallorossi che erano già qualificati ai sedicesimi della competizione come primi.