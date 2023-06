Il QS titola così: "Sportiello, l'ora dei saluti. Ultimi 90 minuti con la Dea"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo acquisto del Milan per la prossima stagione, ancora da ufficializzare ma di fatto concluso, è stato Marco Sportiello, portiere di sicura affidabilità che sbarcherà a Milanello per fare da vice di Mike Maignan. Il QS questa mattina titola così: "Sportiello, l'ora dei saluti. Ultimi 90 minuti con la Dea". Domani l'Atalanta si giocherà un posto in Europa League e tra i pali, per l'ultima volta, ci sarà il portiere promesso ai rossoneri che saluterà Bergamo definitivamente dopo essere cresciuto nel settore giovanile della squadra.