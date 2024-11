Il Real diventa la vittima preferita di Morata. Lo spagnolo salterà lo Slovan Bratislava

Alvaro Morata ha segnato il più classico dei gol dell'ex. Ill numero 7 rossonero si sblocca dopo oltre un mese e sceglie una serata speciale in un palcoscenico speciale. Contro la sua ex squadra, per giunta al "Bernabeu". La rete del provvisorio 1-2 che l'attaccante ha siglato è la 7ª al Real Madrid. In precedenza aveva colpito per due volte con la maglia della Juventus nelle semifinali Champions del 2015, sempre con Carlo Ancelotti allenatore dei <i>blancos</i>. Gli altri quattro gol sono stati segnati con la maglia dell'Atletico Madrid. Con questo gol segnato in maglia rossonera, il Real diventa il suo bersaglio preferito: staccato il Siviglia, a quota 6.

La brutta notizia della serata di Morata è l'ammonizione subita al 25' per proteste a seguito del calcio di rigore assegnato dall'arbitro Vinčić per atterramento di Emerson Royal su Vinicius. Diffidato, Morata salterà la trasferta di Bratislava che vedrà il Milan affrontare lo Slovan il 26 novembre.

