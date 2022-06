Il rendimento della difesa inglese con e senza Fikayo Tomori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori ha ritrovato la gioia della convocazione con l'Inghilterra dopo il campionato vissuto da protagonista con il Milan e culminato con la vittoria dello Scudetto. Nonostante questo il Ct dei Tre Leoni non sembra aver troppa considerazione del numero 23 rossonero e lo ha schierato in solo una delle quattro gare disputate dall'Inghilterra in questo spezzone dedicato alle nazionali. La differenza è stata enorme. Nell'unica gara giocata da Tomori, da titolare, contro l'Italia, i vicecampioni d'Europa hanno subito solo 3 tiri e concesso zero gol agli Azzurri. Nelle altre tre partite invece (due sconfitte e un pareggio) l'Inghilterra ha subito 6 gol: Tomori in queste partite non ha giocato nemmeno un minuto.