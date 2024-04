Il retroscena di Tevez sul mancato trasferimento al Milan. Poi la suggestione: "Magari da tecnico..."

L'affaire Carlos Tevez al Milan è uno di quei momenti che i tifosi rossoneri hanno indicato come evento spartiacque tra la fine del Milan del diciottesimo scudetto e l'inizio della cosiddetta banter era. Nel mercato di gennaio 2012, il trasferimento in rossonero del fortissimo attaccante argentino pareva cosa fatta, con tanto di cena tra Galliani e lo stesso Tevez per suggellare l'accordo. Poi il repentino colpo di scena con Tevez che passa ai rivali della Juventus e il Milan che tiene Pato, già in parabola discendente. Questa mattina l'attaccante argentino ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Il ricordo di Tevez sulla trattativa e una suggestione finale per il futuro: "Dovevo andare al Milan, ma non dipese nè da me nè da Galliani. C’è sempre stata stima e molto rispetto. Poi ogni volta che giocavo con il Milan facevo benissimo. La Juve si mosse bene, un po’ anche in segreto e riuscì a prendermi. Chissà che però le strade con il Milan non si possano incrociare di nuovo. Magari da tecnico…"