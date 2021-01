Il ricordo del Milan nella giornata della memoria e le parole di Marco Steiner

Intervenuto sui propri canali social, il Milan ha ricordato la storica giornata della memoria sul'olocausto. I rossoneri hanno postato un video con il ricordo di Marco Steiner, presidente dell'associazione delle 'Pietre d'inciampo.

In memory of the Shoah, on the #HolocaustRemembranceDay, #ACMilan supports and enhances the Stolperstein project by adopting a stumbling stone and narrating the story of Mino Steiner https://t.co/gmSDToWoRd #WeRespAct #instagramhistory #milanopietredinciampo pic.twitter.com/wlagxajPDa