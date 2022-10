Il ricordo rossonero di Zambrotta: "Scudetto e supercoppa contro l'Inter"

MilanNews.it

Gianluca Zambrotta è stato intervistato su Tuttosport in vista della sfida tra due squadre del suo passato, Milan e Juventus. Il terzino campione del mondo ha ricordato i momenti migliori dei suoi quattro anni in rossonero: "Lo scudetto vinto nel 2011, che è il penultimo della storia del Milan. E poi ripenso alla Supercoppa vinta in Cina, a Pechino, contro l'Inter. Quelle sono state le parentesi più importanti dei quattro anni rossoneri".