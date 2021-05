Il ritorno del Milan. CorSera: "Due rigori di Kessie, rossoneri in Champions"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina analizza il successo del Milan, che torna in Champions League dopo 7 anni con il fiatone, ottenendo un risultato che sembrava ovvio al termine del girone d'andata. Pioli, nel segno di Kessié, si prende una bella rivincita sull'Atalanta e adesso avrà tutto il tempo per programmare il definitivo salto di qualità cercando di risolvere i due spinosi casi di mercato: i rinnovi di Donnarumma e di Calhanoglu.