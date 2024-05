Il sindaco di San Donato: "Sulla prima panchina del nuovo stadio vorrei Ancelotti"

Finito il campionato, si riaccendono i riflettori sulle questioni extra-campo del Milan. Tra queste quella principale e più longeva riguarda senza dubbio il nuovo stadio, con il club rossonero che tramite la società Sport Life City sta sondando e mandando avanti il progetto per costruire un nuovo impianto a San Donato Milanese in solitaria. Nella trasmissione YouTube e Twitch di Alanews, intitolata Newzgen, è intervenuto il sindaco del comune della provincia milanese Francesco Squeri. Le sue dichiarazioni.

Sull’iter per lo stadio: “Sport Life City aveva presentato un progetto di arena approvato dalla passata amministrazione. All’inizio di maggio ho inviato le lettere per l’accordo di programma a Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato e Città Metropolitana, che presumibilmente dovrebbero rispondere manifestando la loro disponibilità: a quel punto partirà un iter previsto dalla legge della durata di circa 18 mesi in cui verranno prese in esame tutte le opere cui dover far fronte”.

Sul post Pioli: “Chi vorrei sulla panchina del Milan alla prima partita nel nuovo stadio? Carlo Ancelotti”.