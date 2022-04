Il Sole 24 ore - Milan, la firma per il passaggio di proprietà ad Investcorp potrebbe avvenire il 29 aprile

Tra gli argomenti di attualità in casa Milan non si può non citare la trattativa che vede coinvolto il club rossonero, l'attuale proprietà e il fondo Investcorp, i potenziali e possibili proprietari. Secondo quanto riportato da 'Il sole 24 Ore', la settimana appena iniziata potrebbe risultare quella decisiva per il closing: se tutto andrà come precisto, infatti, la firma per il passaggio del club rossonero potrebbe esserci il prossimo venerdì 29 aprile. Le negoziazioni - si legge. stanno proseguendo e sembra che ormai diversi paletti siano stati superati.