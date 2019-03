Il Sole 24 Ore - Non solo Teatro alla Scala: i capitali sauditi bussano anche al Milan di Elliott

I capitali sauditi bussano anche alla Scala del calcio. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore nell'ultimo mese ci sarebbero infatti stati tentativi di contatto con i manager dell'azionista del Milan, Elliott, da parte di alcuni intermediari non meglio precisati. Nessuna trattativa vera e propria, perché il Milan non è in vendita, neanche una minoranza delle quote. La squadra è impegnata nella rincorsa a un posto per la Champions League e nella fase finale della Coppa Italia e l'azionista vuole trasmettere tranquillità, senza che i giocatori si preoccupino per un nuovo riassetto azionario.