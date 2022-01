Come riportato da TMW, il TAR del Piemonte ha annullato, di fatto, la quarantena per il Torino; i granata non avevano potuto raggiungere Bergamo per la trasferta del 6 gennaio, ma potranno giocare contro la Fiorentina nella sfida della 21esima giornata: resta da capire se domani alle 14.30 o lunedì alle 18.30.