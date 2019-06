Il TAS non annuncia l'udienza del Milan e la Roma rinuncia all'ICC per "imprevisto coinvolgimento nei turni preliminari"

"AS Roma comunica con rammarico l’impossibilità di prendere parte alla prossima International Champions Cup, a causa dell’imprevisto coinvolgimento della squadra nei turni preliminari della UEFA Europa League". Così la Roma, tramite comunicato, ha annunciato di rinunciare agli impegni dell'ICC a causa della concomitante partecipazione ai preliminari di Europa League. I giallorossi, arrivati sesti in campionato, erano già a conoscenza di dover disputare i preliminari, ma evidentemente si è atteso il più possibile prima di rinunciare alla tournée estiva per capire se il Milan sarebbe stato o meno estromesso dall'Europa League. E' notizia odierna che l'udienza tra il TAS e il Milan avverrà dopo il 14 agosto, ad Europa League già iniziata, di conseguenza la Roma dovrà disputare i preliminari come da regolamento.