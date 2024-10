Il weekend milanista: tutti i "Milan" In campo tra oggi e domani, dalla Primavera al Milan Femminile

Tra oggi e domenica il Milan fa il pienone di partite. Tutte le squadre rossonere più importanti scendono in campo questo week end in momenti diversi della giornata. Un sabato interamente rossonero è quello che vede la Prima Squadra e la Primavera. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi della Primavera di Federico Guidi: al Puma House of Football arriva la Cremonese alle 15.00 per l'ottava giornata di campionato. In serata, alle 18.00 ci sarà il ritorno in Serie A dei rossoneri di Fonseca a San Siro contro l'Udinese.

Nella giornata di domani invece, il Milan Femminile andrà a giocarsela sull'ostico campo della Roma. E' impegnato anche Bonera e Milan Futuro, che domenica alle 17.30 giocheranno in casa contro il Legnago.