In 50mila a San Siro, ma la Curva resterà in silenzio

C’è grande attesa e curiosità per il "nuovo" Milan di Pioli. A dimostrarlo c’è una prevendita andata piuttosto bene. Stasera, infatti, a San Siro sono attesi circa 48 mila spettatori. Ma quale sarà il clima? L’ambiente, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà gelido. Silenzio assordante: la Curva Sud resterà in silenzio per tutta la partita, a prescindere da come andrà. Una forma di protesta, dunque, assolutamente civile.