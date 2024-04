In Francia sicuri, il Marsiglia punta su ex Roma Fonseca

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 26 APR - È Paulo Fonseca l'obiettivo numero uno del Marsiglia per la panchina del futuro. L'ex tecnico della Roma viene identificato come il candidato principale a prendere l'eredità dell'attuale tecnico Jean-Louis Gasset, ma in lizza restano vive anche le candidature di Sergio Conceicao e Franck Haise.

"A fond sur Fonseca" (ovvero "Tutto su Fonseca") è il titolo principale del quotidiano sportivo francese L'Equipe dedicato all'Om. Il nome del tecnico portoghese viene accostato con insistenza nelle ultime settimane anche al Milan che a fine stagione potrebbe salutare Stefano Pioli dopo quasi cinque anni alla guida del Diavolo. (ANSA).