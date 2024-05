MN - Domani la ripresa degli allenamenti del Milan per la sfida col Cagliari

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo il giorno di riposo concesso oggi, il Milan tornerà ad allenarsi domani pomeriggio a Milanello con una sessione pomeridiana per preparare la sfida con il Cagliari di sabato sera alle 20:45, valida per la 36esima giornata di Serie A.

Questo il tabellino di Milan-Genoa di Serie A:

MILAN-GENOA 3-3

Marcatori: 5’ Retegui (r), 45’ Florenzi, 48’ Ekuban, 72’ Gabbia, 76’ Giroud, 87’ aut. Thiaw

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi (dal 80’ Kalulu), Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer (dal 80’ Adli), Reijnders; Chukwueze (dal 8’ Thiaw), Pulisic, Leão (dal 68’ Okafor), Giroud. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Terracciano, Pobega, Zeroli, Sia. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco (dal 86’ Cittadini), De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj (dal 74’ Strootman), Frendrup, Martin (dal 74’ Haps); Ekuban (dal 86’ Papadopoulos), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Sabelli; Bohinen, Ankeye. All.: Gilardino.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Ammoniti: 43’ Reijnders, 90’+4 Vasquez.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.