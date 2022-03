In Italia lo sport vale 96 miliardi di euro: è una cifra superiore al 3% del PIL totale

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lo sport in Italia vale 96 miliardi di euro, pari a circa il 3,6 per cento del PIL. È il dato che emerge dal primo Osservatorio sullo Sport System realizzato dall’Ufficio Studi di Banca Ifis, presentato questa mattina a Roma alla presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il calcio rimane lo sport più seguito e praticato, con il 50 per cento degli italiani interessati nell'ultimo anno e il 34 per cento ad averlo praticato tra coloro che hanno fatto sport nell'ultimo anno. Seguono il nuoto (rispettivamente 36 e 29 per cento) e il tennis (35 e 20 per cento). Sono 5,3 milioni - il 10 per cento della popolazione - gli italiani che giocano a calcio.

12,5 miliardi dal betting, il 71 per cento dal calcio. Particolarmente interessanti i dati sul betting: quello sportivo vale 12,5 miliardi di euro all'anno, l'11 per cento del gioco legale in Italia (sono considerati, per esempio, Lotto e Gratta&Vinci). Di questa cifra, 8,8 miliardi di euro arrivano dal calcio, che pesa sulle scommesse sportive per il 71 per cento. Soldi che, bene ricordarlo, non rientrano nel sistema calcistico in questo momento, per il divieto di sponsorizzazione del betting tuttora vigente.