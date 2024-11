In sala stampa nel post partita si sono create due fazioni: in tanti in disaccordo con Fonseca. Voi da che parte state?

La vittoria per 0-1 del Milan a Monza, arrivata grazie al gol di Reijnders al 43esimo minuto, ha creato due fazioni opposte tra addetti ai lavori, commentatori e tifosi: da una parte c'è chi ritiene soddisfacente il risultato al di là della prestazione, dall'altra c'è chi è notevolmente preoccupato, nonostante i tre punti conquistati, per ciò che i rossoneri hanno mostrato sul campo.

fa parte del primo gruppo di persone. È stato lo stesso allenatore portoghese, d'altronde, ha esplicitare la sua preferenza nelle interviste post gara, nelle quali ha elogiato la squadra per come hail match, gestendo bene i momenti topici del match al netto - e lo ha sottolineato - di alcuni evidenti errori difensivi. In molti, però, sono in disaccordo con il mister: la vittoria di ieri di Morata è compagni è stata fortunata, aiutata anche dalla, e certamente non foriera di un grande futuro considerando come si è giocato.Nella sala stampa dell'U-Power Stadium di Monza, le discussioni su questo dualismo sono state accese. Fonseca, come anticipato, si è detto molto convinto della partita dei suoi, anche se il 'suo' Fofana ha dichiarato con forza di non aver visto un bel Milan sul campo . Il francese ha trovato appoggio in diversi colleghi: va bene la vittoria, vanno bene i tre punti, ma, proprio dal punto di vista strutturale e del gioco,. Però poi si pensi:Non basta vincere quando si è in difficoltà? A voi la risposta. A mio parere, ieri il Milan non solo non ha meritato la vittoria per le occasioni create, ma - al di là della faida Leao non Leao - ha mostrato tanti di quei difetti strutturali non risolvibili a stretto giro di posta che... sì, è difficile vederla come Fonseca e sì, è difficile essere fiduciosi per il prossimo futuro continuando su questa strada tecnica.