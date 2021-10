In Spagna attaccano Rosetti: "Taylor aveva già fatto danni, perché designarlo per la finale?"

L'arbitraggio di Anthony Taylor, che ha convalidato tra le polemiche (ma seguendo alla lettera il regolamento) il gol di Mbappé nella partita di ieri contro la Francia, non è piaciuto in Spagna. E la stampa iberica oggi attacca Roberto Rosetti: "Inspiegabile che la UEFA abbia designato Taylor per la finale della Nations League. Il capo degli arbitri europei lo aveva rimproverato per l'errore dell'inglese nella sfida giocata lo scorso 2 settembre a Stoccolma. Disse che quello su Ferran Torres, sul risultato di 0-1 (la Svezia poi rimontò), era un rigore clamoroso che doveva essere fischiato. E lo disse in una riunione con tutti gli arbitri UEFA".