Inchiesta Plusvalenze-Juventus, la Procura ha ascoltato oggi Cuadrado e Chiellini

Vanno avanti gli interrogatori della Procura di Torino per quanto riguarda l'inchiesta Prisma in cui risultano indagati i vertici societari della Juventus per emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate in borsa, secondo quanto riportato da gazzetta.it. Questa mattina intorno alle 10 i pm hanno ascoltato Juan Cuadrado, mentre poco prima di pranzo è stato il turno del capitano giorgio Chiellini.