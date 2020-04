Incocciati: "Locatelli ancora alla ricerca di una sua identità, Bennacer mi piace perché è rapido nelle giocate"

Intervenuto nella diretta Instagram di Mauro Suma, l'ex rossonero Giuseppe incocciati ha parlato di Manuel Locatelli e Ismaël Bennacer: "Locatelli per me è alla ricerca della sua identità. Io spesso lo criticavo perché si avvicinava ad una tipologia di giocatore che a me, parlo da allenatore, non piace. Troppi passaggi in orizzontale, io preferisco un calcio rapido e verticale. Invece un giocatore come Bennacer è rapido nelle giocate, sceglie bene i tempi. Quelli che giocano troppo in orizzontale dimostrano di avere una scarsa personalità. Il gioco va sviluppato in avanti".