Incocciati: "Quella del Milan è stata una vittoria meritata, non solo per il risultato ma per l'interpretazione della gara"

Intervistato dai microfoni di TMW Radio nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, il tecnico ed ex calciatore Giuseppe Incocciati ha parlato del derby di ieri che ha visto il Milan di Sergio Conceiçao imporsi per 3 a 0 sull'Inter e staccare il pass per la finale di Coppa Italia.

Ripartiamo da Inter-Milan: una valutazione sulla vittoria del Milan?

"Una vittoria meritata, non solo per il risultato ma per l'interpretazione della gara. All'inizio sembravano quasi timorosi, ma non si è mai persa d'animo e poi c'è stata un'inversione di marcia, con un Milan più concreto. Per l'Inter tanto disordine, magari per strafare perdi gli equilibri. Qualcosa non va, lo si è visto anche ieri. E Lautaro perde qualcosa quando Thuram non c'è. Ma per me emerge una stanchezza psico-fisica di un'Inter che sta facendo un tour de force straordinario".