Incontro Lazio-entourage Romagnoli, accordo non raggiunto. Però c'è disponibilità a parlarne

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio studia come arrivare a Alessio Romagnoli, difensore del Milan. C'è stato un incontro fra Igli Tare ed Enzo Raiola per parlare della situazione del difensore centrale mancino, che ora guadagna circa sei milioni di euro. È stata una richiesta molto importante, ma c'è disponibilità per parlarne da una parte e dall'altra - come spiega SKY - anche se la priorità sarebbe il centrale destro. Attualmente però ci sono problemi fra la tifoseria della Lazio e Francesco Acerbi, per questo Romagnoli è stato contattato.